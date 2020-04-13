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رياضة

أحمد مرتضى: الكأس تأخر كثيرًا في الانضمام للزمالك

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:26 ص
أحمد الكأس
أحمد الكأس
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حسام الحارتي
أكد أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن انضمام أحمد الكاس لصفوف الزمالك تأخر كثيرًا.

وأضاف أحمد مرتضى خلال تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" كنت أتمنى أن ينضم أحمد الكاس لصفوف الزمالك في توقيت مبكر، فكان الأمر سيختلف تمامًا".

وواصل:" كنت في الرابعة عشر من عمري عند انضمام الكاس للزمالك وتمنيت أن يكون انضمامي مبكرًا عن لاتوقيت الذي ارتدى فيه القميص الأبيض.

وأكد أحمد الكاس، نجم الكرة المصرية السابق، أن مرتضى منصور الرئيس الحالي للنادي الأبيض كان السبب الرئيسي في تيسير عملية انتقاله للزمالك.

وتابع:" مرتضى منصور لم يكن مسئولًا في الزمالك في هذا الوقت ولكن قام بدورًا بارزًا في ضمي للنادي حبًا في الزمالك".
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