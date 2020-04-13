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محافظات

حقيقة إصابة 45 من أسرة واحدة بـ كورونا في الغربية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:15 ص
حقيقة إصابة 45 من
حقيقة إصابة 45 من أسرة واحدة بـ كورونا في الغربية
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احمد علي
أعلنت مديرية الصحة بمحافظه الغربية، أمس الأحد، عدم صحة إصابة 45 شخصا من عائلة واحدة من أبناء قري مركز كفر الزيات بالوباء العالمي "كورونا المستجد" .

صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية لافتا أن ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك وبعض وسائل الإعلام حول اصابه ٤٥ شخص داخل العزل الصحي بمستشفى كفرالزيات غير صحيح و معلومه خاطئه.

واضاف وكيل الصحة أن مستشفي الحجر الصحي بكفرالزيات تحوي ما يزيد عن ٤٠ حاله ايجابيه ومعظمها من أبناء محافظات الدلتا المجاوره وعلي رأسها كفرالشيخ والمنوفية والبحيره وغيرها .

في المقابل اصدر "حميده" توجيهاته العاجله الي مساعديه بالضرورة الدفع بفرق مكافحة العدوي ومسؤولي اداره التثقيف بكافه بؤر العدوي بنطاق قري صفط تراب والهياتم وميت بدر حلاوه وغيرها لتأمين أرواح المواطنين من وباء "كوفيد١٩ " .

كما شدد وكيل الصحة بالغربية علي اهميه انتشار فرق الترصد ومكافحته العدوي لفحص حالات المخالطين للإصابات الايجابيه بالوباء العالمي كورونا خلال المرحله المقبلة.
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