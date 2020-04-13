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مرأة

وداعا للإحراج.. وصفة سريعة تخلصك من رائحة الفم الكريهة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:18 ص
كورونا
كورونا
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لمياء الياسين
هل تعانى من رائحة الفم الكريهة وتشكل لك الكثير من الازعاج  إليك طريقة تحضير غسول فم في المنزل وبمكونات بسيطة ومتاحة تمنحك فم منعش وتخلصك من رائحة الفم الكريهة للابد يقدمها موقع برايت سايد.
 
المكونات:
ملعقة كبيرة من الحبهان.
ملعقة كبيرة من القرفة.
ملعقة كبيرة من القرنفل.
ملعقة كبيرة من قشر ليمون.
ملعقة كبيرة من السكر البني.
ملعقة كبيرة من ماء ورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي كافة المكونات حتى تتجانس وتكون لديك عجينة وبإستخدام فرشاه الاسنان أبدئى فى دعك أسنانك 3 مرات يوميا وستحصلين على رائحة فم منعشه طوال اليوم وستتخلصين من رائحة الفم الكريهة للأبد.
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