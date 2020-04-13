القاهرة تسجل 15.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 13-4-2020





بينما يكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.





وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات ومدن مصر:



القاهرة 25/15 الاسكندرية 21/13 بورسعيد21/14 رفح 23/12 طابا 24/14 كاترين 20/14 شرم الشيخ 28/18 مرسى علم 24/17 بني سويف 26/14 قنا 29/18 أسوان 30/18 الوادي الجديد 27/16 حلايب 25/19





