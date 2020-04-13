ليس كورونا.. خطر جديد على جنوب الولايات المتحدة

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم، وذلك عقب تسبب العواصف في حدوث أعاصير وفيضانات في عدة ولايات بجنوب الولايات المتحدة.





ووفقا للإذاعة البريطانية "بي بي سي" فإن ولايات تكساس ولويزيانا، وميسيسيبي، قد تعرضوا لأعاصير قوية.





وفي لويزيانا، دمرت الأعاصير عدد من المنازل في مدينة مونرو ، حيث أبلغ حساب وسائل الإعلام الاجتماعية الرسمي في المدينة في البداية عن إصابات طفيفة فقط.





وقالت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية إن العواصف الرعدية الشديدة من المحتمل أن تمتد حتى وقت متأخر من يوم الأحد حتى يوم الاثنين، خاصة عبر أجزاء من المسيسيبي وألاباما وجورجيا.











