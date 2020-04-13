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رياضة

أخبار الرياضة.. تفاصيل إعلان صفقة فتحي.. مفاوضات بيراميدز مع إكرامي.. تلميح بإلغاء الدوري الممتاز

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:45 ص
شريف اكرامي واحمد
شريف اكرامي واحمد فتحي
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نور عادل
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


أكد هاني سعيد، المدير الإداري لنادي بيراميدز أن الظهير الأيمن أحمد فتحي لم يطلب إعلان الصفقة، ولكن النادي رأى أنه يجب الإعلان فورًا منعًا للأحاديث الكثيرة.


في مفاجأة غير متوقعة، لمح عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة المصري، الى الغاء مسابقة الدوري الممتاز لهذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة المصري، كواليس "الحضن" الذي اعطاه الي وليد سليمان، نجم النادي الأهلي، عقب احداث مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك في ابوظبي.

أكد عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " أن قرار الكاف كان صائب في اعلان الترجي التونسي بطلا للنسخه الماضية من بطولة دوري ابطال افريقيا 2019 

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، حقيقة ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة وذلك بفرمان من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

أكد عبدالمنعم باه السكرتير العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" أنه سيتم تحديد ملعب مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية في وقت مبكر الموسم المقبل.

كشف عبد المنعم باح السكرتير العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " عن موقف الاتحاد من التحكيم الافريقي .
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