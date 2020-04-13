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مرأة

أسود x أسود .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:30 ص
زوجة ماجد المصرى
زوجة ماجد المصرى
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هاجر هانئ
حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بstories جديدة لها.

تألقت زوجة ماجد المصرى فى الصور بإطلالة أنيقة وملفتة، حيث ارتدت شورت جلد باللون الأسود و نسقت معه سترة قطنية بنفس اللون اتسمت بأنها لا تحمل أى نقوشات.

وانتعلت زوجة ماجد المصرى بوت طويل يصل إلى حدود الركبة  مع كولون باللون الأسود الشفاف، وأكملت إطلالتها بحقيبة متوسطة الحجم، فيما تزينت ببعض الأكسسوارات العصرية التى منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، فأعتمدت زوجة ماجد المصرى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها.

أسود x أسود .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة
أسود x أسود .. زوجة ماجد المصرى تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة
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