لاعبو الهلال السعودي يخفضون رواتبهم 50% بسبب كورونا

قرر لاعبو فريق الهلال السعودي، خفض

رواتبهم

بنسبة 50% خلال فترة التوقف، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وكتب نادي الهلال عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "لاعبو الهلال يخفضون رواتبهم بسبب كورونا، والإدارة تثمن مبادرتهم".







وتابع: "قدم أعضاء فريق الهلال مبادرة بتخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 50%، أثناء فترة تعليق المنافسات الرياضية، بسبب جائحة فيروس كورونا".





وأضاف: "تأتي هذه المبادرة، سعيا من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، لتمكين النادي من تلافي أي آثار إقتصادية، متوقعة بسبب فيروس كورونا".





وأتم: "ثمن مجلس إدارة نادي الهلال، مبادرة الفريق، التي تعكس مدى استشعارهم للمسؤولية، وتكاتفهم مع ناديهم، في مختلف الظروف".





وكانت أشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن لاعبي الهلال وافقوا على تخفيض رواتبهم لمدة 4 أشهر، بداية من شهر مارس الماضي حتى يونيو المقبل.





وتسبب فيروس كورونا المستجد، في تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم.