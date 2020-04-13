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أخبار البلد

الحكومة تعلن البدء في صرف المرحلة الأولي من منحة العمالة غير المنتظمة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
نشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء فيديوجراف حول بدء صرف المنحة التي كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بصرفها للعمالة غير المنتظمة.

واوضح الفيديوجراف انه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنت الحكومة عن بدء صرف المرحلة الاولي بقيمة ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة والمستحقة والمتضررة من فيروس كورونا المسجلين بيناتهم حتي يوم ٩ ابريل الجاري .

واشار الفيديوجراف انه سيتم ارسال رسالة نصية من رقم ٢٠٣٠ خلال لفترة من الأحد الى الاربعاء ، تشمل تفاصيل المبلغ والجهة التي تصرف منها وهم البريد المصري او البنك الزراعي .

وتم تخصيص خط ساخن برقم "142"، يقوم العامل من خلاله بالاستعلام عن استحقاقه، والجهة التى سيصرف منها.
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