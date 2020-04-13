باستغلال بيانات المرضى السرية.. بريطانيا تحول الذكاء الاصطناعي لسلاح فتاك ضد كورونا

تستخدم شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة كميات كبيرة من معلومات المرضى السرية من أجل تزويد السلطات البريطانية بتقارير عن حالات مصابي كورونا كجزء من تدابير التعامل مع تفشي وباء فيروس كورونا، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها صحيفة ذا جارديان.





وفقًا للتقارير ، تعمل كلية الذكاء الاصطناعي الناشئة في المملكة المتحدة وشركة البيانات الكبيرة الأمريكية مركز الصحة العامة وجودة الحياة والوحدة الرقمية لخدمة الصحة الوطنية، لبناء "مخزن بيانات لمرضى كوفيد 19" وتزويد الحكومة بإحصاءات مجمعة عن الاستشفاء، وتوافر أسرة الرعاية الحرجة، وإمدادات الأكسجين وغيرها من البيانات.





وأظهرت الوثائق المذكورة أن البيانات الشخصية السرية التي تستخدمها شركات التكنولوجيا، والتي تعاقدت معها NHSX ، تضمنت معلومات عن صحة المرضى، ونتائج اختبار كوفيد 19، ومحتويات مكالمات الأشخاص إلى خط مساعدة مركز الصحة العامة ومعلومات أخرى كان من المتوقع أن تكون محمية.





وقال متحدث باسم مركز الصحة "إن الشركات المعنية لا تتحكم في البيانات ولا يُسمح لها باستخدامها أو مشاركتها لأغراضها الخاصة".





وأكدت المملكة المتحدة حتى الآن أكثر من 85200 جالة إصابة تم تسجيلها مؤكدة بفيروس كوفيد 19 وأكثر من 10600 حالة وفاة، وتحتل الدولة الآن المرتبة الخامسة عالميًا من حيث انتشار حالات كورونا المؤكدة.