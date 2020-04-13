تنفيذ 32 قرار إزالة خلال حملة للسكرتير العام في أسيوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الحملات المكبرة التي يتم تنفيذها بمراكز المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بحسم لمحاولات استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي حيث تم تنفيذ 32 قرار إزالة لتعديات بمراكز أبوتيج وصدفا والبداري لافتًا إلى تكثيف الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحسم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.





وأكد محافظ أسيوط على استمرار الوحدات المحلية في شن حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وخاصة التي وقعت خلال فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين مؤكدًا أنه سيتم تحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.





وأوضح المحافظ أن المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ترأس حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بمراكز أبوتيج وصدفا والبداري بمشاركة يسري كامل رئيس مركز أبوتيج وحسين كشك رئيس مركز صدفا ومحمد حسن رئيس مركز البداري ونوابهم ومسئولي الإدارات الهندسية والزراعة وفي وجود مظلة أمنية وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 16 حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 1590 مترا وعدد 3 حالات بناء مخالفة قانون رقم 119 لسنة 2008 بمساحة حوالي 450 متر بمركز أبوتيج وإزالة 5 حالات تعد على أراضي زراعية بمساحة 820م تقريبًا بقرية الوعاضلة التابعة للوحدة المحلية بأولاد إلياس بمركز صدفا وإزالة 8 حالات تعد على أراض زراعية بمركز البداري.



