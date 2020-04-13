إسرائيل.. ارتفاع كبير في عدد وفيات فيروس كورونا

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن ارتفاع جديد في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد حيث تجاوز إجمالي العدد 120 حالة، حسبما نقل موقع "دنيا الوطن" عن هيئة البث الإسرائيلية "مكان".





ووفقا للموقع المهتم بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، فقد وصل عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل إلى 11235 من بينهم 181 في حالة حرجة ويستعين 133 منهم بأجهزة تنفس اصطناعي، ووصفت حالة 168 بطفيفة، وتماثل للشفاء 1689.





وفى وقت سابق ، انخفض عدد الفحوصات اليومية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد فى إسرائيل بنسبة 40 % تقريبا.





وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد تعرضت لانتقادات الأسبوع الماضي بسبب انخفاض أعداد الفحوصات اليومية والذي انخفض قبل ذلك من 30 ألف إلى أقل من 10 ألاف ، حيث اعتبر مسئولون عاملون في مجال الصحة الإسرائيلية أن استراتيجية الوزارة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا باءت بالفشل.





وأعلنت الوزارة أنها فشلت بفارق كبير عن تحقيق العدد المستهدف من الفحوصات.