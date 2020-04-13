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محافظات

إحصائية جديدة بشأن مصابي كورونا في دمياط.. تعافي 6 أشخاص .. و50 حالة تتلقى العلاج

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:08 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أعلن الدكتور محمود طلحة وكبل وزارة الصحة بدمياط،أن حالات التعافى من فيروس كورونا بالمحافظة في ازدياد مستمر خاصة المتواجدين بمركز التدريب المدنى بدمياط الجديدة، حيث تم السماح بخروج 6 حالات من المركز بعد ثبوت سلبية النتائج بعد تمام شفائهم وعودتهم إلى منازلهم ليصل إجمالى حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 38 حالة من ابناء محافظة دمياط.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة استقبل امس 12 حالة من مستشفيات تمى الامديد وابو خليفة وبلطيم بعد أن استقرت حالتهم الصحية ليصل اجمالى الحالات المتواجدة بالمركز لإستكمال العلاج 50 حالة من بينهم 35 حالة من أبناء دمياط.

وتوه إلى أن المستشفي التخصصي بدمياط والتى جهزت لتكون اول مستشفي عزل بدمياط تنتظر قرار وزارة الصحة بارسال اول حالة اصابة،حيث تم تجهيزها لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد والتى تحتاج حالتهم المرضية الى اجهزة تنفس صناعى.

وأشار وكيل وزارة الصحة بدمياط، الى  استمرار جميع وحدات إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بـ"دمياط - فاسكور- كفر سعد- الزرقا  - السرو" التابعة للإدارة العامة للمتوطنة بمديرية الصحة بدمياط للقيام بتطهير وتعقيم بعض مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية.

ونوه إلى أنه يتم اولا بأول فحص المخالطين للحالات واجراء مسحات لهم وأغلب  نتائج المخالطين بهم سلبية مما يدعو للتفاؤل بان الفيروس تحت السيطرة بدمياط رغم انتشاره ووجود حالات وفاة واصابات الا ان ازدياد حالات التعافي يبشر بالخير.
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