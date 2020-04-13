هل هناك تغطية على أرقام الإصابات بفيروس كورونا بمصر؟..الصحة العالمية ترد..فيديو

قال ممثل الصحة العالمية، جون جبور، أنه واجهنا فى مصر تقديرات رقمية حول أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد،





وأكد أنه لا يوجد دولة فى العالم لديها تقديرات مبنية على اسس علمية وترفضها ولكننا نعمل عليها لكى نحدث خطط الاستعداد ونحدد الى اى مدى تكون قمة الوباء لكى نستطيع مواجهتها.





وأضاف ممثل الصحة العالمية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أن المعلومات تكون مغلوطة اذا كانت غير مبنية على اسس علمية، مؤكدًا أن المنظمة ترحب وتناقش التقديرات الرقمية لأننا نعرف انها تكون ذات حساسية سياسية ولكننا كمنظمة حيادية بعيدة كل البعد عن السياسة.





وتابع نعرف كمنظمة صحة عالمية بان اى وباء جديد واى اصابات فى اى بلد يكون هناك سوء تقدير ولكن مع الممارسة واعتماد نهج واجراءات موحدة لمجابهة كوفيد -19 ، مشيرًا إلى أن هناك ازديادا فى عدد الفحوصات فى مصر مما يؤكد اننا يجب ان نعتمد على الحقائق.





وطرح مثالًا للحاضرين بالمؤتمر الصحفى، قائلًا " لو لدينا 19 الف حالة فى مصر 3 الى 5 % منهم يجب ان يكونوا على تنفس صناعى بمعنى ان لدينا الف شخص موزع على مستشفيات الجمهورية كلها وقدرات النظام الصحى أن يخبئ الحالات ولا الاعلام ولا السوشيال ميديا لأن اذا وباء انتشر يفتك.





وتابع أنه لكى نستطيع الخروج من تلك الموضوع والاشاعات منظمة الصحة العالمية تعمل على اعطاء النماذج العلمية الأقرب للواقع لكى نستطيع مواجهة الوباء فى البلاد وتحسين خطة وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.



