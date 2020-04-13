AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هل هناك تغطية على أرقام الإصابات بفيروس كورونا بمصر؟..الصحة العالمية ترد..فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:24 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال ممثل الصحة العالمية، جون جبور، أنه واجهنا فى مصر تقديرات رقمية حول أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، 

وأكد  أنه لا يوجد دولة فى العالم لديها تقديرات مبنية على اسس علمية وترفضها ولكننا نعمل عليها لكى نحدث خطط الاستعداد ونحدد الى اى مدى تكون قمة الوباء لكى نستطيع مواجهتها.

وأضاف ممثل الصحة العالمية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أن المعلومات تكون مغلوطة اذا كانت غير مبنية على اسس علمية، مؤكدًا أن المنظمة ترحب وتناقش التقديرات الرقمية لأننا نعرف انها تكون ذات حساسية سياسية ولكننا كمنظمة حيادية بعيدة كل البعد عن السياسة.

وتابع نعرف كمنظمة صحة عالمية بان اى وباء جديد واى اصابات فى اى بلد يكون هناك سوء تقدير ولكن مع الممارسة واعتماد نهج واجراءات موحدة لمجابهة كوفيد -19 ، مشيرًا إلى أن هناك ازديادا فى عدد الفحوصات فى مصر مما يؤكد اننا يجب ان نعتمد على الحقائق.

وطرح مثالًا للحاضرين بالمؤتمر الصحفى، قائلًا " لو لدينا 19 الف حالة فى مصر 3 الى 5 % منهم يجب ان يكونوا على تنفس صناعى بمعنى ان لدينا الف شخص موزع على مستشفيات الجمهورية كلها وقدرات النظام الصحى أن يخبئ الحالات ولا الاعلام ولا السوشيال ميديا لأن اذا وباء انتشر يفتك.

وتابع أنه لكى نستطيع الخروج من تلك الموضوع والاشاعات منظمة الصحة العالمية تعمل على اعطاء النماذج العلمية الأقرب للواقع لكى نستطيع مواجهة الوباء فى البلاد وتحسين خطة  وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير الصين بالكويت: وباء كورونا قابل للعلاج ويمكن الوقاية منه والسيطرة عليه

الصحة العالمية تحذر من كورونا: علينا التركيز على ما نستطيع فعله للاستعداد لاحتمالية الوباء

وباء كورونا لم يشهد العالم مثله.. الصحة العالمية تحذر الدول من هذا الأمر

الصحة العالمية توضح نتائج تقييمها للوضع الصحي في مصر

الصحة العالمية: مصر لا تخفي أعداد الإصابات بكورونا

أفريقيا لغز يستعصي على فيروس كورونا.. القارة السمراء تصد زحف المرض القاتل لأسباب غامضة.. دروس وخبرات ثمينة في مكافحة الأوبئة

ترشيحاتنا

راكيتيتش غاضبا: لست كيسا من البطاطس

ماذا قال وزير التعليم في بيانه الجديد بشأن منصة ادمودو ؟ .. اقرأ التفاصيل هنا

كم يوم باقي على رمضان 2020 ..العد التنازلي يضع أول الشهر المبارك على بُعد جمعتين

بمشاركة نجوم الفن.. شاهد جنازة والدة دنيا عبد العزيز

أكثر من مليون و800 ألف حالة.. أحدث إحصائية لأعداد إصابات ووفيات كورونا في العالم

بالأحضان والـ دي جي.. كارثة أثناء استقبال ممرضة متعافية من كورونا في دمياط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يا نانا يا طاطا .. شاهد أحمد السقا يتحدى محمد هنيدي

اسعار سيارات تويوتا toyota اليوم في مصر بعد تخفيض ياريس .. صور

كورونا يفرق عائلة.. ممرضة تضطر لهذا الأمر لحماية أطفالها من العدوى