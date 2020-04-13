الصحة العالمية: 85% من مصابي فيروس كورونا بمصر يتعافون دون علاج.. فيديو

قال ممثل الصحة العالمية بمصر، جون جبور، إن المنظمة تتسلم يوميًا إحصائية باعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعمل على دعم الحكومة المصرية ضد الوباء لافتًا إلى أنه وصل عدد الحالات فى مصر إلى 2065 حالة إصابة و159 حالة وفاة و447 حالة تم شفاؤها وخروجها من المستشفى حتى الآن .
وأضاف ممثل الصحة العالمية بمصر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أن 13% من الإصابات فى مصر من العاملين بالمجال الصحي، مضيفًا أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الجهود لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أنه مع تحليل البيانات يتبين ان 85% من الإصابات تم شفاؤهم دون علاج لأن أعراض المرض كانت بسيطة وبسسيطة جدًا، بينما معدل الوفيات 7.6% فى مصر مع العلم أن 30% منهم توفوا قبل وصولهم الى مستشفيات العزل والعلاج، مؤكدًا ان النسبة تحت الدراسة والتنسيق التام مع وزارة الصحة لمعرفة السبب وراء معدل الوفيات المرتفع فى مصر.
وتابع أن الأهم وجود جهاز ترصد قوى قادر على الترصد والتقصي والكشف عن الوباء وتقوم وازراة الصحة والسكان بمراقبة أمراض التنفسية الحادة من خلال منظومة شاملة للترصد الوبائى والمعملى منذ عام 1999وفقًا لمعايير منظمة الصحة .