الصحة العالمية: 85% من مصابي فيروس كورونا بمصر يتعافون دون علاج.. فيديو

وصل عدد الحالات فى مصر إلى 2065 حالة إصابة و159 حالة وفاة و447 حالة تم شفاؤها وخروجها من المستشفى حتى الآن .

لافتًا إلى أنه

على دعم الحكومة المصرية ضد الوباء

يوميًا إحصائية باعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعمل

13% من الإصابات فى مصر من العاملين بالمجال الصحي، مضيفًا أن

ممثل الصحة العالمية بمصر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أن

وأشار إلى أنه مع

تحليل البيانات يتبين ان 85% من الإصابات تم شفاؤهم دون علاج لأن أعراض المرض كانت بسيطة وبسسيطة جدًا، بينما

معدل الوفيات 7.6% فى مصر مع العلم أن 30% منهم توفوا قبل وصولهم الى مستشفيات العزل والعلاج، مؤكدًا

ان النسبة تحت الدراسة والتنسيق التام مع وزارة الصحة لمعرفة السبب وراء

فى مصر.