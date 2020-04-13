AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

الجمعية العمانية للكتاب تصدر "المشرب العذب"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:00 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
أصدرت الجمعية العمانية للكُتاب والأدباء، بالتعاون مع "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن، كتاب "المشرب العذب" للشاعر والباحث محمد بن سليمان الحضرمي، والذي يحتوي على مجموعة من القراءات في دواوين من الشعر العُماني القديم والمعاصر.
 
جاء في الكتاب ثلاثمائة صفحة من القطع المتوسط، ورُتّبت المواد فيه ترتيبًا زمنيًا بحسب العصر الذي عاش فيه الشاعر، بدءًا بشعراء العصر الجاهلي، مرورًا على أزمنة الشّعر المختلفة، وانتهاء بالقصائد التي كتبت في العصر الحاضر.

وتشير عناوين الفصول إلى سعة النطاق الذي شمله الكتاب؛ ذلك أنه بالإضافة إلى امتداداته الزمنية، يناقش قضية الشعر بشكل عام، وارتباطه بالعرب حتى كان ديوانهم الذي يحفظون فيه تاريخهم وأخبارهم.

ويضيء الكتاب بالإضافة إلى أعمال كبار الشعراء الأعلام في التاريخ العماني، أعمالًا لشعراء مغمورين دافعًا إياهم إلى الواجهة. ويتناول من جهة أخرى قصائد لشاعرات عمانيات، ومتصوفة، وقادة عسكريين، وآخرين اشتُهروا بالمحسنات البديعية، والشعر القصصي، والأحافير الشعرية، وغيرها من موضوعات متنوعة تتصل بالشعر العماني من وجوهه كافة.

من فصول الكتاب: ذكريات مع مغذّيات الخيال، خلجات شعريّة سجّلتها أقلام الرُّوغ في ألواح الجصّ، الشّعر سراج النّائمين في الّلحود، سيرة شعريّة لقائد من التّاريخ العُماني، شعراء عمان في الجاهليّة وصدر الإسلام، أبو بكر الستالي.. قصَرْن الخُطا وهزَزْن الغصُونا، سليمان النبهاني بين راية وموذية المنحية، الشّعر المُشجَّر محاولة عمانية في التّجديد، إيقاظ الوسنان إحياء لأدبيّات خلف بن سنان المفقودة.

ومن فصوله أيضًا: قصيدة المقصورة، مناجاة شعرية سبحانيّة.. أبو نبهان الخروصي، حواريّة بين ابن عرابة والبحر، مقصورة البهلاني.. الحنين إلى أول منزل، بُلْغة المرام لابن شيخان.. قطرات عذبة من صَيِّب الوَجْد، القطرة الغيثيّة لابن جميِّل.. فرار العاشق إلى الله، عبد الله بن علي الخليلي.. شيخ القصيدة العُمَانية، زيدونيّات عُمانية، زيارة وداعيّة لأبي سرور في فردوسه السَّمائلي.

يعمل الحضرمي صحفيًا في صحيفة "عُمان" منذ عام 1988، كتب في صحف ومجلّات ودوريّات ثقافية، وساهم في كتابة مداخل عن شخصيات ثقافية عُمانية لمشروع الموسوعة العُمانية (2013) التي صدرت عن وزارة التراث والثقافة.

صدر له من قبل: "وحي المحاريب"، تأمّلات في المساجد العمانية المزدانة بالزّخارف الجصّيّة (2019)، و"أنين الأقدام الحافية"، مجموعة شعرية، (2018)، و"منازل لا تنسى"، نصوص سرْديّة ومقالات (2015)، و"نهار يزهر خلف الغيم"، مجموعة شعرية (2015)، و"أسرار صغيرة"، نصوص سرديّة ومقالات (2011)، و"في السّهل يشدو اليمام" (2009).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قابوس محورا للفعاليات.. افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب السبت المقبل

سلطنة عُمان تحتفل باليوبيل الفضي.. دورة استثنائية لمعرض مسقط الدولي للكتاب بمشاركة 32 دولة.. إنجازات السلطان قابوس خلال 50 عاما محور ملتقى الثقافات العربية

أمسيات شعرية في اليوبيل الفضي لمعرض مسقط للكتاب

وكان الحبر لباسهم.. مجموعة شعرية جديدة لـ أسد الخضر

العمانية للكتاب تصدر "وطن في حقيبة" لسعيدة الفارسية

حكاية كتاب.. الحركة العلمية في زنجبار ترصد التطور الكبير لبلاد عمان

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: 85% من مصابي فيروس كورونا بمصر يتعافون دون علاج.. فيديو

شوبير يحرج عمرو الجنايني بسبب مدرب منتخب مصر.. ما القصة ؟

صدمة فنانة شهيرة بعد وفاة 3 من أقاربها بفيروس كورونا

بمشاركة نجوم الفن.. شاهد جنازة والدة دنيا عبد العزيز..صور

غلق مستشفى مارمرقس بالإسكندرية بسبب كورونا.. تفاصيل

بسبب هيفاء وهبي.. ياسمين صبري تتجاهل إليسا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكمامات والقفازات الطبية.. تشييع جثمان والدة دنيا عبد العزيز .. صور

صدمة.. فيروس كورونا يحرم أمًا من نجلها الوحيد بعد وفاة زوجها بأيام

لماذا رفض السائحون مغادرة الأقصر بعد ظهور المركب الموبوءة بفيروس كورونا؟..صور وفيديو