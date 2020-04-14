هنتغدى إيه النهاردة ..فاصوليا خضراء مطبوخة وملوخية.. والحلو: كنافة بالفواكه والكريمة

هناكل إيه النهاردة؟.. سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات.









فاصوليا خضراء مطبوخة للشيف غادة التلى





مقادير فاصوليا خضراء مطبوخة





فاصوليا خضراء

مكعب مرق

عصير طماطم

بصل قطع

لحم قطع

ثوم مفروم

سمن

ملح

فلفل أسود

بهارات









طريقة تحضير فاصوليا خضراء مطبوخة





* يشوح البصل في زيت على النار ثم يضاف اللحم والملح والفلفل.





* يضاف القليل من الماء ثم يضاف الثوم ثم الفاصوليا ثم عصير الطماطم.





* يضاف مكعب المرق والبهارات، ثم تترك حتى تمام التسوية وتقدم.







