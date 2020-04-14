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مرأة

هنتغدى إيه النهاردة ..فاصوليا خضراء مطبوخة وملوخية.. والحلو: كنافة بالفواكه والكريمة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:52 م
هنتغدى اية النهاردة
هنتغدى اية النهاردة
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أسماء عبد الحفيظ
هناكل إيه النهاردة؟.. سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات.


فاصوليا خضراء مطبوخة للشيف غادة التلى 
 

مقادير فاصوليا خضراء مطبوخة

فاصوليا خضراء 
مكعب مرق 
عصير طماطم 
بصل  قطع
لحم  قطع
ثوم مفروم 
سمن
ملح 
فلفل أسود 
بهارات 


طريقة تحضير فاصوليا خضراء مطبوخة

* يشوح البصل في زيت على النار ثم يضاف اللحم والملح والفلفل.

* يضاف القليل من الماء ثم يضاف الثوم ثم الفاصوليا ثم عصير الطماطم.

* يضاف مكعب المرق والبهارات، ثم تترك حتى تمام التسوية وتقدم.


طريقة عمل ملوخية لـ الشيف شربيني 

مقادير ملوخية
ملوخية 
كزبرة جافة 
ثوم 
بصل 
مرقة 
فلفل حار 
دجاج 
طماطم 
زبدة 

طريقة عمل ملوخية

* اسلقي الدجاج في ماء وملح وفلفل
* افرمي البصل جيدا مع فلفل حار وطماطم وثوم مفروم ثم ضعيه في الشوربة بعد رفع قطع الدجاج
* افرمي الكزبرة الخضراء واضيفيها للشوربة وقلبي جيدا
* في طاسة على النار ضعي الزبدة مع ثوم مفروم وكزبرة جافة وقلبيهم جيدا حتى يحمر الثوم لعمل الطشة
* اضيفي الطشة إلى الملوخية و قدميها

طريقة عمل كنافه بالفواكه والكريمة لـ نجلاء الشرشابى 

مقادير كنافة بالفواكه والكريمة
كنافة 
سمنه
كريم شانتى 
شربات 
موز 
رمان 

طريقة عمل كنافة بالفواكه والكريمة

* شوحى الكنافة فى السمنة على النار حتى تحصلى على اللون الذهبى
* إسقى الكنافة بالشربات ثم شكلى طبقات من الكنافة والكريمة والفواكة وقدميها
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