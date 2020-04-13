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أخبار العالم

أكثر من 20 ألف ضحية.. حصيلة جديدة لـ وفيات فيروس كورونا في إيطاليا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:32 م
وفيات كورونا في ايطاليا
وفيات كورونا في ايطاليا تتجاوز 20 ألف حالة
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قسم الخارجي
ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى أكثر من 20 ألف حالة، بعد تسجيل 566 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة.


وسجلت إيطاليا 3153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 159516، بينما بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا  20465 حالة.


في وقت سابق حذرت منظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية من رفع قيود الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا في ذلك الوقت.


وأشارت إلى أنها ستصدر إرشادات للدول الراغبة في تخفيف قيود الحظر المتعلقة بمواجهة انتشار وباء كورونا.


وسلط مدير المنظمة الضوء على الانتشار السريع للفيروس في دول العالم، موضحا أنه يتراجع ببطء.


فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم ما يقرب من 2 مليون حالة.
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