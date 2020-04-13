محافظ القاهرة: إجراءات وقائية مشددة للحفاظ على المواطنين خلال صرف المنحة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قدمت اليوم كل التيسيرات لمكاتب البريد اثتاء صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة والتي تستمر حتى 16 أبريل بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة.









كما قدمت التسهيلات لمساعدة المواطنين المستحقين للمنحة لصرف مستحقاتهم.









وكانت محافظة القاهرة خصصت عددا من المدارس لتستخدمها هيئة البريد عند الحاجة فى الأماكن التى يوجد بها تكدس كما تم تخصيص مدرستى الفردوس الإبتدائية و الحسين الإعدادية بحى وسط كمقار لصرف المنحة نظرًا لتواجد أعداد كبيرة من المستفيدين في هذه المنطقة.







