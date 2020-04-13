AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مسح 4000 عينة في الأقصر منذ ظهور فيروس كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:29 م
مسح 4000 عينة منذ
مسح 4000 عينة منذ ظهور فيروس كورونا
Advertisements
شمس يونس
أعلن الدكتور محمد عبد الهادي مدير إدارة المعامل بصحة الأقصر، أنه تم مسح ما يقرب من أربعة آلاف عينة حتي الآن منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة الأقصر.


وأفاد عبد الهادي، أن إدارة المعامل جهزت ودربت فرقا خاصه متحركة من فنيي المعامل على كيفية عمل المسحة، حيث قاموا بالانتشار السريع فور ظهور أول حالات مصابة لعمل المسحات العشوائية للنزلاء والعاملين في جميع  الفنادق العائمة والثابتة، وتم ارسال فرق  ثابتة مقيمة مع فريق العزل الطبي علي الفنادق المعزولة سابقا .


وأشار عبد الهادي، إلى أن الفرق الآن تعمل علي أخذ المسحات المستمرة من الحالات الحرجة بالمحافظة والفرق الطبية والعاملين بجميع المستشفيات، حيث تم المسح حتي الآن بمستشفى الاقصر العام ومستشفى ارمنت التخصصي ومستشفى الاقصر الدولي وما يقرب من أربعين فردا من العاملين بالإسعاف، مؤكدا أن هذا المسح مستمر بشكل دوري للعاملين لحين انتهاء الوباء من البلاد.


من جانبه، أوضح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه تم إرسال وتدريب فريق للعمل علي جهاز الـ pcr المرسل من قبل الوزارة إلي مستشفى الحميات بالأقصر لتسهيل وسرعة عمل تحاليل فيروس كورونا بدل من ارسالها للمعامل المركزية، وأنه تم الدفع بمعمل وفريق مقيم بنزل حالات العزل السلبي بالطود والمقرر فتحها خلال ساعات بناء علي تعليمات رئيس الوزراء ووزيرة الصحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا وجود لحالات كورونا في المحافظات.. الصحة توضح حقيقة استقبال شرم الشيخ لسائحين من الصين.. وهكذا استعدت الأقصر لمنع انتشاره

بسبب كورونا.. وصول 700 جهاز PCR وفحص 49 فندقا وإرسال 700 عينة بطائرة حربية للمعامل بالأقصر

شاهد.. الاشتباه في وجود حالات كورونا داخل باخر جديدة في الأقصر.. (تفاصيل)

ناقش خطة التقصي الوبائي.. محافظ الأقصر يطلب عدم مغادرة أطقم المنشآت السياحية لمواقعهم لمدة 14 يوما

بعد إصابة 3 بـ كورونا.. مفاجأة في نتائج 63 مخالطا للحالات بالمنوفية

مصر تبهر العالم.. مرشدة سياحية تسجل إعجابها بالحجر الصحي في الأقصر.. فيديو

ترشيحاتنا

بالفيديو.. تحرك الحرس الوطني والجيش السعودي باتجاه مكة المكرمة

للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير المواقع المتعددة بالمدن والمراكز في أسوان

وزير التعليم يشرح تفاصيل التعامل مع إدمودو.. يؤكد: المنصة تخدم جميع طلاب المدارس الحكومية.. إتاحة برامج أوفيس مجانا لروادها.. وشات مفتوح مع المعلمين تحت إشراف الأهالي

حذرت من خطر كبير.. ناسا : كويكب كبير يقترب بسرعة من الأرض .. فيديو

أنا من قبيلة لا يُحتجز أبناؤها .. ضبط سعودي خرق حظر التجول بحجة غريبة

بعد صفقة أحمد فتحي.. بيراميدز يسعى للحصول على خدمات لاعب جديد من الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. أصابع سمك بالسمسم وسلطة كاليماري مكرونة بالكابوريا

الكافيه في البيت .. طريقة عمل عصير موز باللبن

يقوي المناعة ويعالج الأنيميا.. أقوى كوب فيتامين c