مسح 4000 عينة في الأقصر منذ ظهور فيروس كورونا

أعلن الدكتور محمد عبد الهادي مدير إدارة المعامل بصحة الأقصر، أنه تم مسح ما يقرب من أربعة آلاف عينة حتي الآن منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة الأقصر.









وأفاد عبد الهادي، أن إدارة المعامل جهزت ودربت فرقا خاصه متحركة من فنيي المعامل على كيفية عمل المسحة، حيث قاموا بالانتشار السريع فور ظهور أول حالات مصابة لعمل المسحات العشوائية للنزلاء والعاملين في جميع الفنادق العائمة والثابتة، وتم ارسال فرق ثابتة مقيمة مع فريق العزل الطبي علي الفنادق المعزولة سابقا .









وأشار عبد الهادي، إلى أن الفرق الآن تعمل علي أخذ المسحات المستمرة من الحالات الحرجة بالمحافظة والفرق الطبية والعاملين بجميع المستشفيات، حيث تم المسح حتي الآن بمستشفى الاقصر العام ومستشفى ارمنت التخصصي ومستشفى الاقصر الدولي وما يقرب من أربعين فردا من العاملين بالإسعاف، مؤكدا أن هذا المسح مستمر بشكل دوري للعاملين لحين انتهاء الوباء من البلاد.







