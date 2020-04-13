طليقة محمد شومان تفضحه على الهواء: يبيع كل حاجة من أجل الفلوس

قالت السيدة شيرين هلال، طليقة الممثل الهارب محمد شومان، إنها انفصلت عنه بعد سنة ونص زواج، لأنه سلفي متشدد وكان يريد أن يذهب إلى الجهاد في أفغانستان.





وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»: «ابني ليس له علاقة بالإرهابي الهارب شومان وهو في يد أمينة وسوف يعود إلى بيته عقب التأكد أنه لا علاقة له بوالده»؛ مشيرة إلى أنها كانت معه في نفس الكلية وتعرفا على بعض وتم الزواج الفاشل بينهما.





وأكدت أنها انفصلت عنه منذ 30 سنة، وسبق أن حذرني والدي منه وأدفع الثمن غاليا الآن بعد كل هذا العمر؛ قائلة: « البدل الشيك اللي بيلبسها دي من خير مصر، بكرة تركيا ترميه ومش هيلاقي بلد تستقبله».





وتابعت شيرين: « ابني يكره أبوه ومرضاش يكلمه وهو عيان، وانا تعبت جدا عشان أربي ابني بعيد عن أفكاره المتطرفة، ومحمد شومان يبيع كل حاجة من أجل الفلوس».