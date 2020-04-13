لوجين محمد شومان: كفاية كدة عايزة أشيل اسم أبويا من البطاقة

قالت لوجين محمود شومان، إنها ترغب في حذف اسم والدها من البطاقة، موضحة أن والدها دائما غير متوقع والفترة التي كانوا يعيشون معه فيها كانوا مضطرين إلى ذلك.





وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « ارجوك كفاية يا بابا اسمك في بطاقتك امسح شئ يؤذينا .. ارجوك كفايه وانت عارف الباقي».





وأضافت لوجين: « أنا عايزة الدولة والمصريين يساعدونا نتبرأ من والدي، وده مش سهل علينا بس احنا حاولنا كتير»؛ مشيرة إلى أن الفيديو الذي نشرته كان أثناء مذاكرتها وبموافقة كل أسرتها، لم تتعرض أبدا إلى ضغط أو محاولات من الجهات الأمنية كما يدعي أعضاء الجماعة الإرهابية.





وتابعت: « قطعنا كل حاجة به من بعد ما سافر، واحنا اختارنا حياتنا كده، وملناش دعوة به؛ وقرار المقاطعة كان قبل ما يسافر».