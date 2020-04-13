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لوجين ابنة الإرهابي شومان: عايزة الدولة والناس تساعدني نتبرأ من والدي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:17 م
لوجين شومان
لوجين شومان
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الممثل الإرهابي محمد شومان هرب إلى تركيا مع أعضاء الجماعة الإرهابية، موضحا أن ابنته قدمت فيديو كشفت فيه ما فعله والدها. 

وفي السياق، قالت لوجين شومان، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، «أنها خرجت مضطرة؛ للرد على والدها الذي يدعي أن عائلته يتعرضون للاضطهاد في مصر»، موضحة أن أخاها سوف يعود إلى المنزل عقب التأكد من أنه ليس له علاقة به.

وأضافت لوجين «أنا عايزة الدولة والمصريين يساعدونا نتبرأ من والدي، وده مش سهل علينا بس احنا حاولنا كتير»؛ مشيرة الي ان الفيديو الذي نشرته كان أثناء مذكرتها وبموافقة كل اسرتها، لم تتعرض ابدا الي ضغط او محاولات من الجهات الأمنية كما يدعي اعضاء الجماعة الإرهابية.

وتابعت «قطعنا كل حاجة به من بعد ما سافر، واحنا اختارنا حياتنا كده، وملناش دعوة به؛ وقرار المقاطعة كان قبل ما يسافر». 

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