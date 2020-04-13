فالكاو يصدم الهلال السعودي بهذا القرار

أكدت تقارير صحفية تركية، اليوم الإثنين، أن الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم نادي جالاتا سراي قرر تخفيض راتبه ، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا.





وذكرت صحيفة أقسام التركية أن فالكاو قرر تخفيض راتبه السنوي والذي يتقاضاه لـ 3 ملايين ونصف دولار، بعد أن كان يتقاضى 5 ملايين دولار في الموسم موافقًا على طلب إدارة النادي، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا.





وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي الهلال السعودي كان يراهن على رفض فالكاو لطلب إدارة الفريق التركي، وكان يسعى لاستغلال الفرصة والتعاقد معه بدءً من الموسم القادم.





يذكر أن بعض التقارير الصحفية ربطت فالكاو بالإنضمام لنادي الهلال السعودي، لتعويض الرحيل المحتمل للفرنسي بافتيمبي جوميز مهاجم الفريق.