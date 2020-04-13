أحمد موسى لـ المصريين: اعملوا حسابكم الحج والعمرة السنة الجاية

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مواصفات حجرة العزل المنزلي وكيفية التعامل مع المخالطين أعلن الإعلامي أحمد موسى، دعمه وبقوة المبادرة التي أطلقها مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، موضحا أن كفالة الفقراء وعلاج المرضى في ذلك الوقت أفضل.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، «مفيش حج، والعمرة هتبقى السنة الجاية.. اعملوا حسابكم من دلوقتي.. السعودية مش هتفتح ابدا غير بعد ظهور مصل لعلاج كورونا، لانهم بيستقبلوا ملايين من جميع بلاد العالم».









وأكد أحمد موسى، أن نحو 800 ألف مصري كانوا يؤدون العمرة في رجب وشعبان ورمضان، والبعض كان ينفق على العمرة ما يقرب من 70 ألف جنيه، مرددا «اللي كان ناوي العمرة من الـ 800 ألف تبرعوا ولك الأجر والثواب في دعم الفقراء والمساكين».









وناشد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- من كانوا ينوون أداء العمرة هذا العام أن يتبرعوا بقيمتها للفقراء والمحتاجين والمتضررين من العمالة اليومية، وذلك بعد أن قررت السلطات السعودية تأجيل العمرة، مؤكدًا أن التصدق في وقت الأزمات وفك كربات المحتاجين أرجى للثواب عند الله سبحانه وتعالى.



