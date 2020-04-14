بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بـstories جديدة لها.
تألقت هنا الزاهد فى الصور ة بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت تى شيرت أسود بسيط لا يحمل أى نقوشات ونسقت معه بنطلون جينز مما منحها إطلالة بسيطة غير مبالغ بها.
وأكملت هنا الزاهد إطلالتها بحقيبة متوسطة الحجم باللون البينك، فيما ارتدت نظارة شمس ذات إطار أسود ومتناسقة مع ملامحها، وتزينت بمجموعة من الأكسسوارات العصرية.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد على خصلات شعرها الاشقر المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة التي ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.