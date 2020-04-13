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أخبار العالم

رقم مبشر.. شفاء أكثر من 444 ألفا من كورونا في العالم

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:51 م
العالم يواجه كورونا
العالم يواجه كورونا
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قسم الخارجي

ذكر موقع وورلد ميتر Worldometer الذي يقدم أحدث المستجدات اللحظية المتعلقة بفيروس كورونا في العالم، أن عدد المتعافين من الفيروس تجاوز  حاجز الـــ444 ألف شخص.


وأظهرت البيانات التي نشرها الموقع، أن الصين تصدرت دول العالم من حيث عدد المتعافين، بـ77 ألفا و663 حالة.


وحلت إسبانيا في المركز الثاني بـ64 ألفا و727، ثم ألمانيا بـ64 ألفا و300، فإيران بـ45 ألفا و983، وإيطاليا بـ35 ألفا و435، والولايات المتحدة بـ33 ألفا و907، وفرنسا بـ27 ألفا و718.


وبلغت إصابات كورونا حول العالم، مليونا و910 آلاف و585 حالة، توفي منها 118 ألفا و554، ولا يزال مليون و792 ألفا و31 حالة قيد العلاج.

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