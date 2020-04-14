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رياضة

أمرابط يحسم مصيره مع النصر السعودي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:34 ص
أمرابط لاعب النصر
أمرابط لاعب النصر السعودي
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محمد السعيد
حسم المغربي نور الدين أمرابط لاعب فريق النصر السعودي، مصيره مع ناديه السعودي، خلال الفترة المقبلة.


وقال نور الدين أمرابط في تصريحات نقلتها صحيفة " الرياضية" السعودية إنه ينوي استكمال عقده مع نادي النصر المتبقي منه عام واحد، كما يرغب في البقاء مع الفريق مدة أطول من ذلك.


وأضاف أمرابط، أنه تلقي عروضا كثيرة خلال الشتاء الماضي، كان أبرزها من السد القطري، لكنه رفض جميع هذه العروض، من أجل النصر.


وتابع أمرابط، أنه لم يساوم إدارة النصر بشأن تخفيض راتبه في ظل الأزمة الحالية، وأنه وافق على ذلك بدون أي مشاكل.


يذكر أن الاتحاد السعودي، أعلن منتصف الشهر الماضي، إيقاق مسابقة الدوري، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، في الملاعب.
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