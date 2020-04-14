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أخبار العالم

أعلى حصيلة يومية.. روسيا تسجل 2774 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:57 ص
روسيا تسجل ارتفاعا
روسيا تسجل ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بـ فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء،عن تسجيل 2774 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى قفزة يومية لها منذ تفشي الوباء.

وبذلك يبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا 21,102 حالة، ووفاة 177  شخصا جراء الإصابة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك أن 133 ألف شخص يخضعون للرقابة الطبية في روسيا، للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأضافت أنه تم إجراء أكثر من 1.4 مليون فحص للكشف عن الفيروس. 

وأكد البيان، أنه في الـ24 ساعة الأخيرة، في روسيا، تم إجراء 66 ألف فحص للفيروس المستجد.
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