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أخبار البلد

أقل واجب .. ١٠٠ ألف جنيه لكل شهيد و٢٠ ألفا للمصابين من الأطباء بسبب كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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محمد غالي
نظرًا للجائحة التى تمر بها البلاد، وما يواجهه الأطباء وباقى أعضاء المهن الطبية من إصابات وأحيانًا تصل إلى الوفاة فى مواجهة كورونا، فقد قرر كل من اتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء دعم حالات الوفاة بـ١٠٠ ألف جنيه والمصاب بـ٢٠ ألف جنيه.

وقرر مجلس نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية ما يلى:

1- صرف مبلغ عشرين ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو (بشرى – أسنان – صيدلى – بيطرى) يصاب بكورونا، شريطة أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية ويتم حجزه بأحدى مستشفيات العزل.

2- صرف مبلغ خمسين ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو (بشرى – أسنان – صيدلى – بيطرى) يستشهد بسبب كورونا شريطة أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية.

3- صرف مبلغ خمسين ألف جنيه من نقابة الأطباء لكل طبيب بشرى يستشهد بسبب كورونا، شريطة أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية.

وأكدت نقابة الأطباء أن هذا هو مجرد دعم نقابى معنوى ولا شىء يعوض المصابين أو أسر الشهداء.

وشددت على مجلس الوزراء بضرورة إضافة أعضاء الفريق الطبى المصابين أو الشهداء إلى صندوق تكريم المصابين والشهداء والصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وطالبت النقابة الجهات المختصة بسرعة صرف المستحقات المالية المقررة للأطباء العاملين بمستشفيات العزل طبقا لما تم الإعلان عنه عند بداية الجائحة.

كما أكدت النقابة أن الفريق الطبى مازال يتحمل مسئولياته فى الصفوف الأولى دفاعا عن الوطن الغالى من خطر الوباء.
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