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أخبار البلد

بسبب الزحام الشديد.. قررات جديدة للحكومة خلال ساعات لمكافحة كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:32 ص
أسامة هيكل وزير الدولة
أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام
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صدى البلد
يعقد مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لإيجاد حلول سريعة بعد عودة الزحام فى بعض المناطق، والذى يساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، أنه سيتم عقد اجتماع للحكومة لبحث أمر عودة الزحام للشوارع وسيتم دراسة كافة الحلول لمنع الزحام.

وأضاف هيكل، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة العربية الحدث والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن مشاهد الزحام مزعجة جدًا ونحن نحاول تجنب ذلك قدر المستطاع.. الدولة تحاول تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنيين من جهة والإبقاء على عمل الاقتصاد المصرى من جهة أخرى.
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