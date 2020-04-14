بسبب الزحام الشديد.. قررات جديدة للحكومة خلال ساعات لمكافحة كورونا

يعقد مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لإيجاد حلول سريعة بعد عودة الزحام فى بعض المناطق، والذى يساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكد الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، أنه سيتم عقد اجتماع للحكومة لبحث أمر عودة الزحام للشوارع وسيتم دراسة كافة الحلول لمنع الزحام.



