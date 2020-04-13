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مؤسف جدا.. تعليق وزير الإعلام على عودة الزحام

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:40 م
وزير الإعلام أسامة
وزير الإعلام أسامة هيكل
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شيماء مجدي
قال أسامة هيكل، وزير الإعلام، إن مشهد الزحام الذى شهدناه اليومين الماضيين مؤسف جدا؛ كأن المواطنين يحتفلون بقدوم شهر رمضان من دون أي خوف من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن ذلك قد يدفعنا إلى السيناريو الأسوأ.


وأضاف "هيكل"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن"، أن مشهد الزحام يؤكد أن المصريين زهقوا من الحظر وكأنه إجبار، ومن المفترض أنه اختيار للخوف وللحد من انتشار العدوى.


وأشار وزير الإعلام، إلى أن الحكومة قسمت قوة العمل لتخفيف الزحام وليس العكس، متابعا "مش قادر أتخيل إن كل هذا الزحام حصل".


ونوه بأن الحكومة ستناقش غدا أزمة عودة الزحام، موضحا أنها ستدرس كل الحلول لتشديد الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي صحة المواطنين.

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