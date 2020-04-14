وفد من إسكان البرلمان يتفقد عددا من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

انطلق وفد من لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب ، برئاسة عماد سعد حمودة ، إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، لتفقد عدد من المشروعات القومية ، ومتابعة انتظام سير العمل ومدى الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.
ويضم الوفد البرلماني برئاسة عماد سعد حمودة ، كلا من النائب يسري المغازي ، وكيل اللجنة ، والنائب محمد إسماعيل ، أمين سر اللجنة ، والنائب إسماعيل نصر الدين.
ومن المقرر أن يقوم وفد اللجنة بتوزيع بعض الأدوات الخاصة بالتعقيم في مواجهة فيروس كورونا (غسول _ كمامة _ جوانتي _ مطهر).
يشار إلى أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، كلف الأمانة العامة للمجلس، بمراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما يستتبعه ذلك من مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى اللازمة لمنع انتشار الفيروس، حفاظا على صحة وسلامة النواب والعاملين وغيرهم، وذلك في إطار استعدادات مجلس النواب ولجانه للجلسات القادمة المزمع عقدها فى 29 من أبريل الجارى لمناقشة عدد الموضوعات المهمة.