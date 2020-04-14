وفد من إسكان البرلمان يتفقد عددا من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

انطلق وفد من لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب ، برئاسة عماد سعد حمودة ، إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، لتفقد عدد من المشروعات القومية ، ومتابعة انتظام سير العمل ومدى الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.





ويضم الوفد البرلماني برئاسة عماد سعد حمودة ، كلا من النائب يسري المغازي ، وكيل اللجنة ، والنائب محمد إسماعيل ، أمين سر اللجنة ، والنائب إسماعيل نصر الدين.









ومن المقرر أن يقوم وفد اللجنة بتوزيع بعض الأدوات الخاصة بالتعقيم في مواجهة فيروس كورونا (غسول _ كمامة _ جوانتي _ مطهر).







