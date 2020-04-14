مع اقتراب شم النسيم.. الرى: استمرار غلق حدائق القناطر الخيرية خلال أعياد الربيع

وجه الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، باستمرار غلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة خلال الفترة القادمة، خصوصا خلال فترة أعياد الربيع لمنع جميع أشكال الزحام والتكدس ومنعًا لانتشار الفيروس بين المواطنين، وذلك تنفيذًا لما تتبعه الوزارة بجميع الهيئات التابعة لها من إجراءات احترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد covid 19.





ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بتلك التعليمات حرصا على الصحة العامة وتنفيذ جميع التعليمات الطبية لمجابهة الفيروس.





جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بأعمال تطوير وتأهيل لجميع الحدائق والمتنزهات التابعة لها بمنطقة القناطر الخيرية مثل حدائق "عفلة والمناشى ومتحف علوم المياه" وجار الانتهاء من باقى الحدائق حتى تكون متنفسا لجميع المواطنين للاستمتاع بها.







