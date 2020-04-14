المصرف المتحد يطلق خدمة جديدة للحد من انتشار الكاش

اعلن اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد, اطلاق خدمة جديدة علي بطاقات رخاء الائتمانية اول بطاقة ائتمان متوافقة مع احكام الشريعة تحت مسمي "رخاء .. كاش اون كول" Rakhaa Cash on Call

تتضمن هذه الخدمة الجديدة منح العميل نسبة 90% من الرصيد المتاح في البطاقة الائتمانية رخاء بكافة انواعها سواء الكلاسيك او الجولد. وذلك بناء علي طلب العميل من خلال الاتصال بالرقم الموحد 19200 لمركز الاتصال المصرف المتحد او ان يقوم المصرف بالاتصال بالعميل لعرض الخدمة. وعقب التاكد من بعض المعلومات الخاصة بالعميل يتم تحويل المبلغ الي حساب العميل مباشرة ليتم الاستفادة منه لشراء خدمة او سلعة وهو مؤتمن علي ذلك طبقا لاحكام.





وتتمتع بطاقة رخاء الائتمانية بالعديد من المميزات اهمها :

• حد ائتماني متميز : يتم الاتفاق عليه مسبقا بين العميل والمصرف المتحد. ويكون لهذا الحد مقابل ضمان مادي مثل ودائع أو شهادات أو إيداعات نقدية. وأحيانا أخري يكون بدون ضمان ولكن بشرط أن يتم إجراء نظام التامين التكافلي علي حامل البطاقة.





• اتفاقية "مرابحة – للامر بالشراء": صمم برنامج بطاقة "رخاء" علي أن يقوم المصرف بدور الوسيط المرابح. بحيث يسدد لحاملي بطاقة "رخاء" القيام بكافة عمليات الشراء أو السحب النقدي بموجب الوكالة (في حدود ما تقتضيه الضرورة) علي أن تكون المشتريات في الأغراض المشروعة. مع منح مهلة للسداد بحد اقصي 58 يوما للاعفاء من العوائد.





• اكتساب نقاط مكافاة : يحصل العميل علي نقاط مع كل عملية شراء من التاجر او من خلال شبكات الانترنت محليا وعالميا.





• الدفع على أقساط : تنفرد بطاقة "رخاء" بتوفر إمكانية السداد على عشرين شهرا بأقساط متساوية بنظام المرابحة الشهرية ويراعي المصرف النواحي التنافسية عند احتساب عوائد مرابحة البطاقات.





• جائزة التبكير: في حاله سداد حامل بطاقة "رخاء" المديونية المستحقة قبل انتهاء فترة السماح. فأنه يستفيد من خاصية جائزة التبكير السداد المبكر.









• الصلاحية المحلية والدولية : بطاقة "رخاء" المتوافقة مع احكام الشريعة مقبوله في جميع المتاجر والمراكز التجارية حول العالم. ماعدا المحال التي تبيع أية منتجات أو خدمات غير مطابقة لأحكام الشريعة.



