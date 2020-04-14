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محافظات

تفعيل آليات الحجز المسبق لجميع خدمات المرضى في أورام طنطا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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أحمد على

أعلن الدكتور إسلام صبرى مدير مركز أورام طنطا التابع للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تفعيل آليات الحجز المسبق لجميع خدمات المرضى، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمنع التجمعات والزحام، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


 وأشار مدير مركز أورام طنطا، الى أنه متاح حاليا للمرضى، وسائل للحجز دون الحضور للمركز، وتخفيفا من معاناة المرضى، وذلك عبر الخط الساخن رقم "0403421231"، أو موبايل رقم " 012007294 98" أو واتس أب  على ذات الرقم، أو عن طريق بوابة خدمات المواطنين لمركز أورام طنطا.


جدير بالذكر، أن مركز أورام طنطا يعد من أقدم وأكبر مراكز الأورام على مستوى الجمهورية، ويخدم مرضى محافظة الغربية، ومحافظات الدلتا.

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