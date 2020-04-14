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أخبار البلد

ابن عمرو أديب يوجه رسالة من الحجر الصحي: كل الشكر للأطباء والممرضين

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:48 م
عمرو أديب وابنه نور
عمرو أديب وابنه نور
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أمل مجدى
نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو لنور ابن الإعلامى عمرو أديب  والإعلامية لميس الحديدي نشره على صفحته على موقع "فيس بوك" من داخل الحجر الصحي الذي يتواجد به حاليا بفندق الميريديان. 

وقال" نور" فى الفيديو أجلس بالفندق طيلة الأيام الماضية، و نفى نجل عمرو أديب ما تردد حول سوء جودة الطعام لافتا إلى أن الوجبات جيدة في الفندق سواء في الفطار أو الغداء إلى جانب إمكانية طلب أكل من المطاعم.

وشكر" نور " جميع العاملين بالفندق لمساهمتهم في راحة العائدين، كما توجه بالشكر إلى الأطباء والممرضين المقيمين في الفندق لأجلهم والأطباء في العالم كله، وأعلن أنه قام بمبادرة مع من كانوا معه على الطائرة لرد الجميل وجمع مبلغ من المال للتبرع لصندوق تحيا مصر الذي كان سببا أساسيا في عودتهم سالمين.

وعلقت ريهام سعيد على الفيديو قائلة "شوفوا حبيبى نور عمرو أديب بيقول إيه ".
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