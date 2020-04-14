رغم الإصابة بـ كورونا.. يحتفلان بعيد زواجهما الـ50 داخل العناية المركزة

احتفل زوجان إيطاليان أصيبا بفيروس "كورونا" بعيد زواجهما الخمسين داخل وحدة العناية المركزة بعد أن قام مسئولو الرعاية الصحية في المستشفى التي يتواجدان بها بإجراء ترتيبات كي يظل الزوجان معًا.





ونشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الثلاثاء، لقطات مصورة للزوجين "ساندرا"، البالغة من العمر 71 عامًا، و"جيانكارلو"، 73 عامًا، من داخل وحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات في مدينة "فيرمو" بإقليم "ماركي" في إيطاليا؛ ظهرا فيها وقد كان كل منهما يمسك بيد الآخر، على الرغم من معاناتهما وقيام الأطباء بوضعهما على أجهزة التنفس الصناعي، وكان المشهد لا يُنسى.





وأفادت الصحيفة بأن ممرضة بالمستشفى، تُدعى "روبرتا فيريتي" علمت بأن الزوجين كان من المقرر أن يحتفلا بعيد زواجهما الخمسين، وتعاونت مع زملائها من أجل تنظيم حفل لهما بهذه المناسبة؛ واستمر ذلك الحفل لمدة 10 دقائق فقط، ويظهر العاملون في المستشفى في إحدى اللقطات وهم يحتفلون مع الزوجين داخل العناية المركزة.





ونقلت الصحيفة عن الممرضة "فيريتي" قولها إنها وزملاءها قاموا بوضع شمعة الخمسين على كعكة صغيرة، موضحة أنه لم يكن في إمكانهم إشعالها قرب الأكسجين، وأمسك كل من الزوجين بيد الآخر بما تبقى لديهما من قوة.





وأضافت أن الزوج ظل يؤكد مدى حبه لزوجته، وكان الموقف مؤثرًا لدرجة دفعت العاملين بالمستشفى للبكاء. وتوجهت عائلة الزوجين بالشكر للعاملين بالمستشفى على هذه الخطوة بعد تلقيهم لقطة من احتفال عيد الزواج.



