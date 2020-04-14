طريقة عمل المبكبكة بالفراخ للشيف نونا





وقت التحضير: 10 دقائق

وقت الطبخ: 30 دقيقة

تكفي لـ: 7 اشخاص



ويمكن تقديم تتلهف أغلب السيدات إلى اكتشاف الطريقة الصحيحة لعمل المبكبكة ، لذلك قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على افيس بوك طريقة عمل المبكبكة بالفراخ، حيث إنها وجبة شهية ومميزة، ويمكن أن تتعلمها قبل دخول شهر رمضان، وإليكم طريقة عمل المبكبكة بالفراخ ويمكن تقديم

طريقة عمل المبكبكة بالفراخ كوجبة

متكاملة

، حيث إن لها مزاق مميز،

وبالأخص

بين

الأشخاص

الذين يعشقون الباستا،

ويمكن استبدال

اللحم بالفراخ، لمن لا يعشقون تناول الفراخ، وسوف تنال هذه الوجبة إعجاب كل من أطفالك وعائلتك بأكملها.