طريقة عمل المبكبكة بالفراخ للشيف نونا

تتلهف أغلب السيدات إلى اكتشاف الطريقة الصحيحة لعمل المبكبكة، لذلك قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على افيس بوك طريقة عمل المبكبكة بالفراخ، حيث إنها وجبة شهية ومميزة، ويمكن أن تتعلمها قبل دخول شهر رمضان، وإليكم طريقة عمل المبكبكة بالفراخ.
وقت التحضير: 10 دقائق
وقت الطبخ: 30 دقيقة
تكفي لـ: 7 اشخاص
ويمكن تقديم طريقة عمل المبكبكة بالفراخ كوجبة متكاملة، حيث إن لها مزاق مميز، وبالأخص بين الأشخاص الذين يعشقون الباستا، ويمكن استبدال اللحم بالفراخ، لمن لا يعشقون تناول الفراخ، وسوف تنال هذه الوجبة إعجاب كل من أطفالك وعائلتك بأكملها.
وقت التحضير: 10 دقائق
وقت الطبخ: 30 دقيقة
تكفي لـ: 7 اشخاص
ويمكن تقديم طريقة عمل المبكبكة بالفراخ كوجبة متكاملة، حيث إن لها مزاق مميز، وبالأخص بين الأشخاص الذين يعشقون الباستا، ويمكن استبدال اللحم بالفراخ، لمن لا يعشقون تناول الفراخ، وسوف تنال هذه الوجبة إعجاب كل من أطفالك وعائلتك بأكملها.
طريقة عمل المبكبكة بالفراخ
مقادير طريقة عمل المبكبكة بالفراخ
نصف كيلو مكرونة
مقادير طريقة عمل المبكبكة بالفراخ
نصف كيلو مكرونة
صدور فراخ مكعبات
فلفل ألوان مكعبات
بصلة مفرومة
بصل مفروم
نصف كوب صلصة
ثوم مفروم
كارى
جنزبيل
ملح وفلفل
زيت
طريقة عمل المبكبكة بالفراخ:
1- نضع طاسة على النار ونضيف إليها الزيت، ونتركها على النار حتى تسخن.
2- نضيف إليها قطع الدجاج مع التقليب، ونضيف إليها البصل .
3- نضع الثوم مع التقليب، ونضيف الفلفل الألوان ونضع عليها البهارات.
4- نضيف إليها الطماطم ونتركها حتى تتسبك.
5- نضع الماء والمكرونة ونتركهم على النار حتى النضج، وتوضع فى طبق التقديم .
ثوم مفروم
كارى
جنزبيل
ملح وفلفل
زيت
طريقة عمل المبكبكة بالفراخ:
1- نضع طاسة على النار ونضيف إليها الزيت، ونتركها على النار حتى تسخن.
2- نضيف إليها قطع الدجاج مع التقليب، ونضيف إليها البصل .
3- نضع الثوم مع التقليب، ونضيف الفلفل الألوان ونضع عليها البهارات.
4- نضيف إليها الطماطم ونتركها حتى تتسبك.
5- نضع الماء والمكرونة ونتركهم على النار حتى النضج، وتوضع فى طبق التقديم .