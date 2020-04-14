داليا البحيري بعد الهجوم عليها: لم أقصد الإساءة للعمالة اليومية .. فيديو

ردت الفنانة داليا البحيري على الهجوم الذي طالها بسبب المنشور الذي انتقدت فيه المواطنين الذين خالفوا حظر التجوال.





ونشرت داليا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فيديو وقالت: "اللي أخد البوست بتاعي وحرفه على مزاجه شخص مريض ومش هاقبل مزايدة من حد على خوفي على ولاد بلدي كلهم وأولهم العمالة اليومية واللي كنت أول المطالبين بمساندتهم في الظروف دي"





وأضافت: "تاني أنا بتكلم عن اللي بيتفسحوا ويتسوقوا في المولات والعتبة، الرحمة".





وأكدت داليا البحيرى أنها لا تقصد الإساءة للعمالة اليومية، مستشهدة بإعلان دعائى لصالح إحدى الشركات بدعم العمالة اليومية.





كانت الفنانة داليا البحيرى وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى كل من يستهتر بحياته ويخرج من منزله دون وجود سبب لذلك ويتسبب بتصرفه في الزحام بالشوارع.





وكتبت داليا البحيرى، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "مبقاش أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوم وزينا ناس محترمة كتير، ولو لا قدر الله حد فينا تعب ما نلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي احنا فيه".





وأضافت: "حظر كامل يا ريس لو سمحت أرجوك، خلينا صادقين مع نفسنا شوية كده والنبي! واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي يتعملهم إقامة داخل محل عملهم! غير كده إحنا رايحين في داهية".



