بمشاركة وزيرة الصحة.. وفد البرلمان يطلع على جهود مستشفيات عزل كورونا بالفيديو كونفرانس

التقت د. هالة زايد، وزيرة الصحة بوفد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، وذلك فى إطار التواصل والتنسيق القائم بين السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، فى المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.





يأتي ذلك بعد أن تقدمت العديد من لجان البرلمان، ومنها لجنة الصحة بعدد من التوصيات للحكومة علي كافة المستويات، للدعم والمساندة فى إجراءات وتدابير مواجهة كورونا، بناءًا علي تكليفات رئيس المجلس د. علي عبد العال.





وقال النائب عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"صدي البلد"، أن اللقاء جاء بناءًا علي دعوة وزيرة الصحة د. علي زايد، لهيئة مكتب اللجنة التى تضم كل من النائب محمد العماري رئيسا، والنائب عصام القاضي، وعبد المنعم شهاب، وكلاء، والنائب سامي المشد فى أمانة سر اللجنة، وذلك للإضطلاع علي الجهود التى تتم من الدولة المصرية علي المستوي الصحي ممثلة فى وزارة الصحة.





وأضاف شهاب بأن الإجتماع تم علي جزئين الأول تتضمن استعراض كل الجهود التى تبذل من الوزارة علي كافة المستويات سواء فى إجراءات المواجهة أو التدابير والإجراءات الإحترازية، وأيضا التنسيقات الخاصة بكافة برتوكلات العلاج فى العالم بشأن فيروس كورونا.



