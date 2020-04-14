توزيع 5 أطنان مواد غذائية وألعاب أطفال لقرية العلاقي في أسوان.. شاهد

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء لتوزيع 5 أطنان من شنط للمواد الغذائية وألعاب الأطفال بواقع 2 شنطة على كل أسرة بقرية وادى العلاقى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم ، وذلك بحضور هشام إبراهيم مسئول إدارة المساعدات بجمعية ( قبس من نور ) .





وقال محافظ أسوان بأن ذلك يأتى ضمن المرحلة الأولى لرفع مستوى معيشة حوالى 2500 نسمة من أهالى قرية وادى العلاقى و 5 وديان تابعة لها والمدرجة من ضمن 11 قرية من القرى الأكثر إحتياجًا ، وهو الذى يتوازى مع التمكين الإقتصادى لهذه الأسر فى المرحلة الثانية بتنفيذ مشروعات صغيرة ومنها مشروع تربية الماعز ، بجانب أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتدريب مواطنى القرية على القيام بهذه المشروعات بعد توفير الخامات المتعلقة بها .





وقد شدد اللواء أشرف عطية على وضع آلية محكمة وشفافة فى توزيع الشنط الرمضانية لتصل إلى المستحقين مباشرة بدون أى وسطاء مع قيام الجمعية بمتابعة ذلك ومراجعته على أرض الواقع خاصة أنه تم توفير سيارات نقل من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان للمساهمة فى توزيعها داخل الوديان ذات التضاريس الجغرافية الصعبة.





ولفت أشرف عطية إلى أن ذلك يأتى من ضمن الجهود التى تبذلها المحافظة لتوزيع أكبر عدد من الشنط الرمضانية فى مختلف أنحاء المحافظة داخل المدن والقرى والمناطق النائية والتى تضم العديد من السلع الغذائية والأساسية.





وكشف محافظ أسوان عن أنه تم التنسيق مع جمعية قبس من نور على أن تشمل باقى مراحل العمل برفع كفاءة 108 منزل بقرية وادى العلاقى ، علاوة على إنشاء آبار لضمان ضخ مياه شرب نظيفة لتوفير حياة كريمة لأهالى القرية ، وهو الذى يتوازى مع توفير مصدر للطاقة من خلال إستخدام الألواح الشمسية وخاصة أن القرية تقع على مسافة 180 كم من العمران.

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