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فن

سميرة سعيد ترقص مع نجلها شادي في كواليس تصوير أوبريت أنت أقوى

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:49 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
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محمد نحلة

نشرت الديفا سميرة سعيد مقطع فيديو من كواليس تصوير مشاهدها بأوبريت "أنت أقوي" عبر حسابها بموقع إنستجرام، حيث جمعتها الكواليس بنجلها شادي الذي رقصت معه.


وكتبت سميرة سعيد: "دايما وجودك جنبي بيديني القوة.. لحظات من السعادة والفرح مع الحب من كواليس أنت أقوي".


كانت الديفا سميرة سعيد انتهت من تصوير الجزء الخاص بها ضمن أوبريت "أنت أقوي"، بمدينة الجونة حيث صورت مشاهدها والتي من المقرر أن تضاف إلي باقي العمل حيث يضم الأوبريت الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى والنجوم العرب صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، والمقرر طرحه خلال الأسبوع الجارى وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

 

تقول كلمات الأوبريت: أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة.


 

 وطرحت الديفا مؤخرا كليب تحمل اسم "واقع مجنون" من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أشرف سالم، وتوزيع محمد عرام، وإخراج نضال هاني، وهي أغنية تعبرعن الواقع الذي يعيشه العالم والظروف الصعبة التي يمر بها الناس ويظهر الكليب الهموم التي طالت الإنسان وحولت حياته إلى حياة صعبة ومعقدة، يقول مطلع الأغنية: الشمس طالعة فوق، والليل ع الأرض ليه، أسوار مالهاش بيبان، والبحر فاضي ليه، طلع المطر لفوق، وخلاص ما نزلش تاني، الخوف في كل عين اللي بيحصل ده إيه .

 

ومن المقرر أن تبث قناة وزارة الثقافة علي اليوتيوب حفل للديفا سميرة سعيد  فى التاسعة من مساء غدا الأربعاء ومن المقرر أن تغنى سميرة في حفلها مجموعة كبيرة من أغنيات ألبومها الأخير "أيام حياتى" منها "حب ميئوس منه" و"أنا كتير عليك" و"عيونك قدامى"، كما ستغنى مجموعة أخرى من أغنياتها القديمة "إحكى يا شهرزاد" و"ع البال".
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