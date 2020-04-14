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تعليم

جامعة المنوفية تنتج كمامات وأغطية رأس لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:53 م
جامعة المنوفية تنتج
جامعة المنوفية تنتج كمامات
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قســــم التعليــم
تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اليوم سير العمل بوحدة انتاج كلية الإقتصاد المنزلي والتى بدأت فى تصنيع كمامات وأغطية رأس وقدم وجاونات مساهمة من الجامعة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وانطلاقا من دورها المجتمعى تجاه المجتمع ودعما لمؤسسات الدولة والعمل على توفير هذه المستلزمات الطبية لأبناء الجامعة والمواطنين للوقاية من عدوى انتشار الفيروس وتخفيف عبء الحصول عليها.

وقد تابع رئيس جامعة المنوفية مراحل إنتاج المستلزمات والتأكد من اتخاذ كافة وسائل الحماية والسلامة للعاملين بالورشة، وإجراء التعقيم اللازم على مدار ساعات العمل، وتسخير كافة الإمكانيات لإنتاج آلاف الكمامات وباقى المستلزمات، وتفقد المواد الخام التى تم شراؤها ومطابقتها للمعاير الصحية والمعالجة ضد البكتريا والتى سيتم تعقيمها عقب تصنيعها بالمستشفيات الجامعية والإدارة الطبية لضمان سلامتها قبل توزيعها.

وخلال جولته التفقدية وجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور شريف صبرى عميد الكلية ولفريق العمل المتعاون من مختلف الأقسام وخاصة قسم الملابس والنسيج لمجهوداتهم فى تنفيذ هذه المبادرة واستغلال الإمكانيات المتاحة بالكلية والتى تعد خطوة إيجابية فى خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة انتشار العدوى، وتقديم خدمة للمجتمع فى ظل هذه الأزمة التى تتطلب تكاتف وتعاون الجميع لتحقيق السلامة والحماية للمواطنين ولجنود الجيش الأبيض وتقديم المستلزمات الطبية اللازمة لهم لحمايتهم من العدوى، مؤكدا على دعمه الكامل لوحدة الإنتاج والوصول بخط الإنتاج إلى أعلى معدلات تغطى احتياجات المستشفيات الجامعية والعاملين والمواطنين بالمحافظة وهذا ماتسعى إليه الجامعة دائما كحصن أمان للمجتمع، متمنيا العبور من هذه الأزمة لبر الأمان وتظل مصر آمنة بتكاتف أبنائها المخلصين.

رافق رئيس الجامعة فى جولته الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور شريف صبري عميد الكلية والدكتور أسامه مدنى عميد الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة.
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