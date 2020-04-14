شفاء 3 حالات جديدة من كورونا بمستشفى تمى الأمديد في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن شفاء 3 حالات من مصابى فيروس كورونا المستجد الموجودين بمستشفى العزل بتمى الأمديد منهم اثنان من أبناء محافظة القليوبية والثالث من محافظة الدقهلية عقب شفائهم وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.
وأضاف أن شفاء هذه الحالات الثلاث يرفع حالات الشفاء بين المصابين فى مستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد إلى 12 حالة، مشيرا إلى أن باقى الحالات بمستشفى الحجر يتلقون الرعاية الطبية الفائقة من أبطال الحجر الصحي وسيتوالى خروجهم تباعا، موجها الشكر لكل من يشارك في هذا العمل العظيم من جموع القطاعات.
الجدير بالذكر أن المستشفى تضم 126 سريرا و25 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 25 جهاز تنفس و25 مونيتور وأسرة حضانات في حال حدوث عمليات ولادة لأي من حالات الإصابة، وقد استقبلت عشرات الحالات الإيجابية من محافظات الدقهلية ودمياط والمنوفية والقليوبية والشرقية والغربية وهم يتلقون العلاج طبقا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.