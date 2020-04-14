بعد الإعلان عنه رسميًا.. صحة النواب تكشف فؤائد تطبيق إلكترونى يحمى المواطنين من كورونا

أشاد سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود وزارة الصحة والسكان، إطلاق تطبيق «صحة مصر» على الهواتف المحمولة والذي يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض.





وأكد "المشد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وزارة الصحة تقوم بجهود جبارة من أجل احتواء الأزمة، وحماية المواطنين من هذا الفيروس اللعين من خلال استخدام جميع الوسائل للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن هذا التطبيق سيساهم فى الحد من انتشاء وتوغل الفيروس وانتقاله من شخص إلى آخر .





وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن وزارة الصحة تقوم بمسايرة العالم بالوسائل التكنولوجيا الحديثة لترصد ومتابعة الحالات للتيسر علي المواطنين فى اتباع الارشادات والخطوات اللازمة للابتعاد عن أى منطقة يوجد بها وباء.





وكان ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن إطلاق تطبيق «صحة مصر» على الهواتف المحمولة والذي يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض.



