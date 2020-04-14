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رياضة

تفاصيل جلسة الصلح بين جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين في اتحاد الكرة .. فيديو وصور

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:09 م
صدى البلد
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يسرى غازى
خضع الحكم الدولي جهاد جريشة، اليوم الثلاثاء، للتحقيق الذي أجراه الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بمعرفة الشئون القانونية للاتحاد في الشكاوى المقدمة لديه من الحكم وزميله الدولي إبراهيم نور الدين.

وأقر جريشة أثناء الجلسة بأنه لم يقصد الإساءة لزميله والتشكيك في ذمته المالية وشهد له بالنزاهة.

وكان نور الدين خضع للتحقيق يوم الأربعاء الماضي في الشكاوى المتبادلة بين الحكمين عن بعض المواقف الأخيرة، حيث أبدى احترامه وتقديره لزميله، فيما أقر الحكمان الدوليان تقديرهما واحترامهما للاتحاد المصري لكرة القدم ممثلا في اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئونه، وهو ما عبرا عنه عمليا بالخضوع للتحقيقات في مواعيدها المحددة والتزامهما بأي قرارات ستصدر عن الاتحاد في هذا الشأن.
تفاصيل جلسة الصلح بين جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين في اتحاد الكرة .. فيديو وصور
تفاصيل جلسة الصلح بين جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين في اتحاد الكرة .. فيديو وصور
تفاصيل جلسة الصلح بين جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين في اتحاد الكرة .. فيديو وصور
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