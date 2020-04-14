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محافظات

3 ممرضات بسوهاج يتطوعن للمشاركة في علاج مصابي كورونا داخل مستشفى العزل

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:01 م
الممرضات المتطوعات
الممرضات المتطوعات
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خالد رياض
تطوعت ٣ ممرضات يعملن بمركز القلب و الجهاز الهضمي بسوهاج، للمشاركة في علاج مصابي فيروس "كورونا".

وطلبت الممرضات التطوع للعمل بمستشفى العزل رغبة منهن في تقديم ما يلزم في علاج المرضى، حيث إنهن يعملن بالعنايات المركزة ولحاجة المستشفيات للتمريض ولإحساسهم بالدور الوطني ورغبتهم فى عمل شئ يساعد على التعامل مع المرض، وتم عرض الثلاث ممرضات للعمل بمستشفى العزل ب "اسنا".

وقدم الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج الشكر للمرضات على إحساسهن بالمسئولية وعلى تفانيهن في العمل وعلى اللفتة الجميلة والتى ليست بغريبة على أبطال الجيش الأبيض وبخاصة "التمريض" الذي يعتبر العمود الفقري والأساسي في تقديم الخدمة التمريضية بالنسبة للمرضى.

والتقى جميعة، بالممرضات في مكتب بحصور الدكتورة رجاء حسين، وكيل مديرية الصحة بسوهاج، وسارة شفيق مدير إدارة التمريض بمديرية الصحة و نقيب التمريض بمحافظة سوهاج.

يذكر أن الممرضات المتطوعات هن: سهام خليفة محمد، ثريا محمد سامي، إسراء عبدالصبور محمد.
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