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اقتصاد

حفاظًا على سلامة الجميع.. مصانع "ايجيبت فودز" تتخد جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة من تطهير وتعقيم

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:51 م
صدى البلد
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صدى البلد
قررت إدارة مصانع ايجيبت فودز، تعليق العمل بأحد مصانعها لمدة اسبوع حرصا على سلامة العمال ، وذلك بعد الكشف عن أول إصابة، وتعليق العمل بباقي المصانع كإجراء احترازي، كما قامت إدارة  المصنع على الفور باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بعد التنسيق مع وزارة الصحة المصرية ومديرية الطب بالمنوفية والجهات الأخري.

وقد تم إبلاغ المحيطين بالحالة وخضوعهم للفحص الطبي من قبل الطب الوقائي وبظهور نتيجة التحاليل فتبين انهم غير مصابين بكورونا، كما تم القيام بعمليات التطهير والتعقيم كإجراء احترازي، و ساعدت الجهات المختصة في عمليات التطهير والتعقيم.

واستمر تطبيق إجراءات الوقاية والحماية المنفذة من قبل المصنع بواسطة قسم سلامة وصحة العامليين والمنتجات والذي يدار بطريقة إحترافية وعلى أعلى مستوي ويتم مراقبته من من وزارة  الصحة بداخل المصنع حتي من قبل ازمة فيروس كورونا، حيث تم استمرار تفعيل الإجراءات بصرامة بداية من لبس العمال للكمامات الطبية الواقية، والقفازات لليد، وواقي الرأس، بالإضافة إلي وضع مطهرات بالمصنع، والتأكد من غسل اليدين بالمطهرات وتعقيمها عند الدخول والخروج من صالات الإنتاج، ووجود كاميرات مراقبة داخل الصالات لمتابعة مدى إلتزام الزملاء بهذه التعليمات، كما حرصنا علي تقليل عدد العمالة في الوردية الواحدة لمنع التزاحم داخل المصنع مع الأخذ في الإعتبار وجود مسافة آمنة بين كل عامل واخر.
وبعد عمليات التطهير والتعقيم لمدة أسبوع تم فتح المصنع وإعادة العمليات الإنتاجية بمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات وبالتنسيق مع كل الجهات المختصة على استئناف العمل وتشديد تفعيل جميع الإجراءات الاحترازية.
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