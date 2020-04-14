AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ تاتو جديد وفستان مكشوف.. سلمى أبو ضيف بإطلالة تبرز جمال أنوثتها

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:52 م
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة.

وأطلت بها سلمى أبو ضيف، بفستان أنيق وناعم باللوت الأصفر، ويتميز بتفصيلة الشيفون من منطقة الصدر، والريش الناعم الذى يضيف لمسات مختلفة لإطلالتها، وانتعلت حذاء بكعب عالى باللون الذهبى.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سلمى أبو ضيف فى الماكياج على اللون البني للعيون الذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البنى البسيط.

كما اختارت تسريحة بسيطة لشعرها الأسود القصير الذى يتناسب مع إطلالتها الساحرة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط ناعم باللون الفضى لإكمال إطلالتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفتحه طويلة.. سلمى أبو ضيف بإطلالة غريبة في أسبوع الموضة بميلان

بصحبة العصافير.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة رياضية تخطف الأنظار

بـ بالطو جلد ... سلمى أبوضيف تخطف الأنظار بإطلالة غير تقليدية فى لندن

بملابس غريبة.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

هل نزول المذي يوجب الغسل أم الاستنجاء يكفي .. الإفتاء ترد

إطلاق نار بين مجموعة إرهابية ورجال الداخلية في الأميرية

محمد صلاح يشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة.. وصديقه: ابتسامة كاذبة

وزير التموين للمواطنين: لا للتجمعات في شم النسيم

أكبر شركتين للأدوية بالعالم تتعاونان لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا

المعدل يرتفع.. إيطاليا تسجل 602 وفاة و2972 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تاتو جديد وفستان مكشوف.. سلمى أبو ضيف بإطلالة تبرز جمال أنوثتها

قبل النوم .. مجموعة أعشاب مهملة تنسف الدهون بالجسم

بعد ارتفاع عدد المصابين.. تعرف على أهم طرق الوقاية لعدم الإصابة بفيروس كورونا